Осознают риски. Присоединится ли Европа к энергетическим санкциям против России

США будут давить на европейские страны, чтобы они тоже ввели запрет на покупку российской нефти. Однако европейцы, вероятнее всего, пока не готовы на это пойти, сообщил «360» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Основная санкционная задача США — заставить европейцев ужесточать санкции против России. Европейцы на это идут крайне неохотно: у них зависимость от российского сырья значительно больше, чем у США, и для них это может обернуться катастрофическими последствиями. США явно пытаются заставить европейцев тоже ввести запрет на покупку российской нефти, но европейцы понимают, что Россия этот вопрос увязывает с поставкой других энергоносителей. Если европейцы вводят санкции против российской нефти, то Россия в ответ может прекратить продавать им уголь и газ. Опасно ввязываться в такой обмен санкционными ударами», — рассудил Юшков.

Он напомнил, что Россия — крупнейший поставщик газа и угля, и предположил, как изменится жизнь в Европе, если там все же введут против РФ такие санкции.

«Нужно будет вводить лимиты для потребителей, по часам снабжать электричеством, как-то подготовиться еще к следующему отопительному сезону. Части потребителей (промышленным объектам, например) заявить, что им не будут подавать тепло — только на соцобъекты, и там тоже уберут температуру. Перемены будут радикальными. Думаю, европейцы пока не готовы на это пойти и сознают риски», — отметил Юшков.

Эксперт также прокомментировал сообщение Белого дома о возможном расширении санкций против России в сфере нефти и газа. Игорь Юшков считает, что в этом плане Соединенные Штаты «все, что могли, уже ввели»: запрет на кредитование, и на поставку технологий, и на покупку российской нефти.

«Непонятно, что еще они хотят. Думаю, США скорее пойдут по направлению давления на Европу», — предположил аналитик.