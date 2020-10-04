Азербайджан назвал количество раненых после обстрела Гянджи

Он отметил, что военные Нагорного Карабаха умышленно вели огонь и по густонаселенным районам, чтобы увеличить количество пострадавших среди мирного населения Азербайджана. Глава ведомства отметил, что сильно пострадали инфраструктура города и жилые дома.

Алиев обвинил президента Нагорного Карабаха в том, что своим приказом о ракетном обстреле он нарушил требования Женевской конвенции, умышленно ведя огонь по мирным жителям. Он отметил, что инициировал возбуждение уголовного дела против главы непризнанного региона.

Накануне пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что военные уничтожили армейский аэропорт на территории Гянджи.

Баку обвинил Ереван в ракетном ударе по Гяндже, которые выпустили с территории Армении. Минобороны страны заявило, что республика не ведет огонь в сторону Азербайджана.

«Никакого удара ни артиллерией, ни ракетами по Азербайджану не нанесено пока что», — заявил министр обороны Армении Давид Тоноян. Военное ведомство Азербайджана опровергло заявления об уничтожении военных объектов.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что именно он отдал приказ о ракетном ударе по Гяндже. Сейчас огонь прекратили, чтобы избежать жертв среди мирного населения. При этом он предупредил, что мощные удары продолжатся, если противник не сделает определенных выводов.

Накануне под артиллерийский обстрел со стороны Азербайджана попала столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Ночью город остался без электроснабжения. Взрывы снарядов продолжались до утра.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался на прошлой неделе после того, как стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В ходе столкновений появились жертвы среди мирного населения. Армения обвинила Турцию во вмешательстве в конфликт на стороне Азербайджана. Баку и Анкара отрицают эти заявления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана отвести войска, чтобы остановить боевые действия и уйти с территории Карабаха. По его словам, это его последнее предложение и больше ждать разрешения конфликта он не намерен.