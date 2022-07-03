Москвичам спрогнозировали сухой и жаркий июль

В июле температура воздуха будет выше климатической нормы на один — полтора градуса, а осадков будет меньше, чем выпадает обычно во второй месяц лета. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Если норма [осадков для июля] составляет порядка 86–90 миллиметров, то в этом июле количество осадков не превысит 60 миллиметров, то есть будет недостаточным», — добавила синоптик.

Со вторника в столице пройдут небольшие кратковременные дожди, однако осадки будут иметь локальный характер.

Накануне Макарова рассказала, что вода в реках Московской области прогрелась до +24 градусов.

В регионе 212 пляжей, их обеспечивают новым белым песком. Песок должен соответствовать стандартам — таково распоряжение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее «360» составил топ-15 лучших пляжей Московской области.

А в фонтанах лучше не купаться, как бы ни было жарко: это чревато острой кишечной, ротавирусной или респираторной инфекцией и даже гепатитом А. В фонтанах купаются бездомные животные и птицы, которые переносят заразу. А еще может ударить током — к фонтанам часто бывают подведены подсветки и различные коммуникации.