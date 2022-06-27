Новый белый песок появился на 104 пляжах Подмосковья по поручению губернатора Воробьева

Новым белым песком обеспечили 104 пляжа Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом главе региона доложил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Воробьев напомнил, что песок должен «соответствовать стандартам».

«У нас с вами разговор был по песку — он должен соответствовать стандартам, чтобы у нас все было на уровне. Нам абы какой песок не нужен — это все имеет значение. Если делать, то делать на оценку „отлично“», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В Московской области 212 пляжей. Хайкин сообщил, что представители Министерства благоустройства в прошедшие выходные вместе с инспекторами объезжали пляжи и наблюдали за их работой.

Источник фото: телеканал «360»

В первые жаркие выходные лета пляжи оказались загруженными. За два дня их посетили 155 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра благоустройства, на пляжах Подмосковья развивается активный отдых, работает 44 пункта проката водных лыж, лодок, катеров, катамаранов, байдарок, ватрушек.

Хайкин напомнил, что в этом году в регионе впервые стартовала программа благоустройства пляжей.

«У нас 15 пляжей на этот год — 13 уже открыли, а два доделывают. Пляжи в Красногорске и Дмитрове откроют к 1 июля», — добавил министр.