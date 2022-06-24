Прозрачная вода и белоснежный песок. Топ-15 лучших пляжей Подмосковья

Комфортный и безопасный пляжный отдых в Подмосковье — реальность. Купальный сезон в регионе уже открыт. Для его жителей и гостей подготовили 212 зон отдыха, где можно расположиться на шезлонге или взять напрокат катамаран. «360» подобрал 15 лучших пляжей области.

Пляж на озере Сенеж, Солнечногорск

Один из лучших пляжей Подмосковья находится на озере Сенеж в Солнечногорске. На берегу — белый кварцевый песок, вода быстро прогревается, а вход достаточно пологий, так что здесь можно смело купаться всей семьей. Для любителей глубины есть 20-метровый пирс, откуда можно нырять.

На пляже есть туалет, души и кабины для переодевания, причал и даже амфитеатр для солнечных ванн. Также у озера есть два бассейна — детский и взрослый, рядом с ними — зона отдыха с шезлонгами и зонтами.

Вдоль пляжа проходит велодорожка, рядом оборудованы парковки для велосипедов и самокатов, а также спортивная площадка с необходимым инвентарем и детская игровая зона. Для безопасности отдыхающих оборудованы спасательная станция с вышкой и медицинский пункт, а территория оснащена камерами видеонаблюдения. Вход на пляж бесплатный.

Зона отдыха «Волкуша», Лыткарино

Пляж «Волкуша» в Лыткарине также бесплатный для посещения. Здесь можно позагорать на берегу песчаного Лыткаринского карьера, который остался от закрывшегося в 70-х предприятия по добыче песка. Водоем подпитывают подземные источники, которые обеспечивают чистоту воды.

Здесь можно взять в аренду шезлонги, поиграть в волейбол на специально оборудованной площадке, а также прокатиться на катамаране или вейкборде.

Пляж на Голубом озере, Луховицы

Пляж на берегу Голубых озер в Луховицах популярен благодаря чистой воде и белому песку. Для комфортного отдыха есть кабины для переодевания, душевые и туалет, спасательная вышка, а также волейбольная площадка и велопарковка.

Отдыхающие могут взять напрокат катамаран, а также подкрепиться в кафе. Если купаться и загорать не хочется, то на озере можно порыбачить.

Зона отдыха «Любляна», Егорьевск

Жители Егорьевска могут отдохнуть на берегу небольшого водохранилища, где расположилась зона отдыха «Любляна». Для посетителей оборудовали песчаный пляж с зонтиками, кабинками для переодевания и туалетами. Еще у воды есть площадка для волейбола и даже небольшой аквапарк.

По водохранилищу можно прокатиться на катамаране, а более смелые могут освоить вейкборд или кабельный сноубординг.

Ильинский пляж, Можайск

Все необходимое для купания и хорошего отдыха есть и под Можайском. На берегу Можайского водохранилища есть шезлонги, кабинки для переодевания и биотуалеты. Вход на пляж бесплатный, но за аренду шезлонга придется заплатить.

Для любителей более активного отдыха предусмотрен прокат сапбордов и катамаранов. Можно отправиться на прогулку на катере или позаниматься на спортивной площадке. Для юных отдыхающих обустроена детская площадка.

Пляж на Коломенке, Коломна

Отдых на берегу реки Коломенка отлично подойдет для семей с детьми. На пляже есть детская площадка и «лягушатник» для купания маленьких детей. За безопасностью следят спасатели, а в воде установлены ограничительные буи. Еще на пляже есть зонтики, туалеты и раздевалки.

Также отдыхающие могут поиграть в волейбол и поучаствовать в соревнованиях по SUP-серфингу. На берегу находится кемпинг «У Кремля», предлагающий своим гостям переночевать и насладиться единением с природой.

Пляж «Южный», Электросталь

Этот пляж пользуется особой популярностью из-за необычайно белого песка. Кварцевый песок отражает солнечные лучи и совсем не нагревается. Его легче стряхнуть с полотенца и одежды, а вода на его фоне кажется еще более голубой.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

На пляже есть все необходимое для отдыха: зонтики, туалеты и кабинки для переодевания.

Пляж «Солнечный берег», Талдом

На пляже «Солнечный берег» места хватит для всех отдыхающих, так как прибрежная территория занимает более 180 квадратных метров площади. Для загорающих завезли речной песок, а для купающихся поставили буйки.

Не забыли и о детях, для которых сделали специальную купальную зону с надувными горками. На пляже есть зонтики, туалеты, раздевалки и скамейки. В аренду можно взять катамаран. Если лежать под солнцем не хочется, то можно прогуляться в тени деревьев по парку. Его общая площадь составляет 3,7 гектара.

Пляж на озере Белое, Шатура

Озеро Белое является одним из самых глубоких в Подмосковье. Отдыхающих оно привлекает прозрачной водой и обустроенным пляжем. Там можно расположиться на лежаке под зонтиком, переодевшись в специальной кабинке. Недалеко от берега есть большая парковка для автомобилей.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Рядом с пляжем есть лодочная станция, где можно арендовать катамаран или лодку. Также для посетителей организовали волейбольную площадку.

Пляж в парке имени Толстого, Химки

Этот городской пляж подойдет как для жителей Химок, так и для москвичей. У воды здесь оборудованы кабинки для переодевания, душевые, туалеты и медицинский центр. Также есть удобные подъезды для людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

На пляже можно бесплатно поиграть в волейбол и позаниматься спортом на тренажерах. Еще есть столы для настольного тенниса и детская площадка с водяной горкой.

Пляж карьера «Золотые пески», Орехово-Зуево

Этот пляж в 2019 году признали одним из лучших в Московской области. На берегу поставили дополнительные лавочки и сделали навесы, чтобы отдыхающие могли спрятаться от солнца. За безопасностью на пляже следят спасатели.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

В водоеме с помощью буйков обозначили зону для купания детей. Глубина в этом месте не превышает 1,2 метра.

Пляж на берегу Холодного пруда, Клин

Пляж располагается в Высоковском парке культуры и отдыха. Зону для купания засыпали белым песком и поставили лежаки. К воде сделали удобные спуски, а для лодок построили причал. Также есть спасательная вышка.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Недалеко от пляжа обустроили детскую игровую площадку. После купания можно прогуляться по парку.

Пляж на набережной имени Менделеева, Дубна

Этот пляж находится в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева». Он совсем небольшой, но чистый. Для отдыхающих сделали кабинки для переодевания, поставили зонтики, лавочки и установили шезлонги.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Можно пройтись по самому парку, где есть площадка для пляжного волейбола, теннисные корты и детские игровые зоны.

Пляж «Рублево», Одинцово

На территории пляжа «Рублево» есть раздевалки, душевые и туалеты. Можно подкрепиться в одном из летних кафе, а также посетить развлекательную зону и спортивные площадки. У берега дежурят спасатели и работает медпункт.

В солнечные дни на пляже проводят спортивные соревнования и игры в пейнтбол. Для детей построены водные горки и есть батуты.

База отдыха «Троицкое», Мытищи

На базе отдыха «Троицкое» есть три больших пляжа, два причала и большое количество беседок. Протяженность береговой линии составляет более тысячи метров. Вход на пляж свободный.

Для желающих активно отдохнуть есть футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка и скалодром.

Всего 212 зон отдыха

Еще 15 пляжей торжественно откроют до конца июня. Жители Богородского городского округа смогут отдохнуть у Черноголовского пруда, в Дмитрове откроют для купания Инженерный пруд, а во Фрязине — озеро Большое.

В Дубне заработает пляж в парке Семейного отдыха, в Истре — пляж «Берег», в Клину — пляж в Сестрорецком парке, а в Красногорске — пляж на реке Банька. Жители Талдома смогут отдохнуть на пляже в парке «Победа», в Люберцах и Ступине купаться можно будет в Кореневском и Белопесоцком карьерах.

В этом сезоне власти региона подготовили 212 зон отдыха у воды. На 97 пляжах досыпали белый речной песок, еще на семи объектах работы закончат до конца недели. Найти подходящий пляж можно на карте.