Белый песок завезли на новые пляжи Подмосковья

Всего в этом сезоне в Подмосковье подготовили 212 зон отдыха у воды, в том числе пять новых.

На новые пляжи Подмосковья завезли белый песок, сообщает Telegram-канал «PressMO» пресс-службы губернатора и правительства региона.

Пляж у Лыткаринского карьера, который еще называют Волкушинским, покрыт чистым и мягким песком, а вода карьера абсолютно прозрачна. Отдохнуть здесь можно совершенно бесплатно, если прийти пешком, а если приехать на машине, то нужно будет заплатить 200 рублей за парковку. Столько же нужно будет отдать за аренду шезлонга.

Здесь можно также отдыхать активно, например, покататься на вейкборде, перед этим пройдя подробный инструктаж.

Рядом есть кафе, где можно легко перекусить или полноценно пообедать. Здесь угощают в том числе и продукцией местного Лыткаринсокого мясоперерабатывающего завода.

Недалеко от карьера находится конно-спортивный комплекс «Созидатель». Здесь можно позаниматься верховой ездой или посмотреть на американских миниатюрных лошадей. Еще в комплексе можно сделать красивую фотосессию с лошадьми.

В городском округе Егорьевск примечательна база отдыха «Любляна». Здесь тоже можно найти варианты как для спокойного, так и для активного отдыха. Поплавать на сап-серфе сюда приезжают со всего округа. Это стоит 600 рублей в час в будние дни. А те гости, которые пожелают пожить несколько дней на базе, смогут даже попробовать занятия йогой на сапах. Здесь же есть небольшой аквапарк, который пользуется популярностью у посетителей.

Пляж «Голубые озера» на карьерах благоустроили совсем недавно. Здесь есть душевые, кабины для переодевания и биотуалеты.

Здесь тоже можно не только плавать и лежать на пляже, но и, например, покататься на катамаране.

В местном кафе можно плотно поужинать и познакомиться с хозяином заведения. Местные жители рассказывают о том, что мужчина здесь хорошо известен своей благотворительной деятельностью. Он бесплатно кормит в этом кафе тех, кому это необходимо — малообеспеченных и пожилых людей.