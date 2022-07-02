Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до +24 градусов

Температура воды в реках Москвы и Московской области составляет от +20 до +24 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

По словам эксперта, уровень воды снижается. Тенденция сохранится в ближайшие три дня.

«Вода в такую сухую погоду будет продолжать испаряться, уходить в землю», — пояснила Макарова.

В Московской области 212 пляжей. В этом году по поручению губернатора Андрея Воробьева новый белый песок привезли на 104 пляжа. Глава региона подчеркнул, что песок должен соответствовать стандартам.

Подмосковные пляжи начали готовить к купальному сезону еще в середине мая. Рейды начались в июне. К концу месяца специалисты осмотрели около 200 территорий. Самыми распространенными нарушениями, которые выявляли в местах отдыха, — мусор на территории, нескошенная трава, неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм. Проверки продолжатся на протяжении всего купального сезона.

В первые жаркие выходные лета, 25 и 26 июня, на пляжах Московской области отдохнули 155 тысяч человек.