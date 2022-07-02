Россиянам объяснили, почему купаться в фонтанах опасно

Россиян предостерегли от купания в фонтанах. Почему это опасно и вредно для здоровья, рассказали на сайте Роспотребнадзора.

Санитарное ведомство назвало пять причин, почему купание в фонтане — плохая идея. Во-первых, фонтаны задуманы не для этого. Они увлажняют воздух и красят место, но не купающегося человека.

Фонтаны могут быть с чашей или без. Но купание в них в жаркую погоду небезопасно для людей.

Фонтан — это не бассейн. Вода в фонтанах обновляется не часто. Она не очищается и не обеззараживается. А высокая температура только способствует размножению микроорганизмов.

Простуда — это самое малое, что может повлечь за собой фонтанное развлечение. Это может обернуться еще и респираторной, острой кишечной инфекциями. Особенно опасны ротавирусные и энтеровирусные инфекции, гепатит A. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в фонтанах часто купаются бездомные собаки и птицы, которые являются переносчиками заразы.

А еще можно пораниться при падении. Или ударить током, ведь к фонтанам часто подведены разные подсветки и коммуникации.