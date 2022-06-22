Сотрудникам IKEA дадут три дня на закупку остатков мебели

IKEA решила распродать свои товары накануне полного ухода из России. Сотрудникам дадут три дня на закупку мебели, только после этого остатки ассортимента попадут в руки простых покупателей, сообщил Telegram-канал Mash.

С 27 по 29 июня откроются продажи для работников, с 1 июля — для всех остальных. Распродажа пройдет онлайн, магазины не откроют. На товары будут действовать скидки.

Европейский мебельный бренд объявил в июне о сокращении присутствия в России. IKEA продаст четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и уволит часть сотрудников. Сейчас на нее трудятся почти 15 тысяч человек. Также компания освободит площади в торговых центрах. На покупку активов претендуют три-четыре инвестора, а рестораны «Вкусно — и точка» готовы трудоустроить бывших сотрудников.