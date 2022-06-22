IKEA начала расторгать контракты с арендодателями в России

Российские торговые центры начали получать от IKEA уведомления о досрочном расторжении договоров аренды. Об этом со ссылкой на два источника из области коммерческой недвижимости сообщили «Ведомости».

В общей сложности IKEA имеет 26 магазинов разного формата в 12 городах России. По информации источника издания, компания решила расторгнуть договоры почти со всеми арендодателями. Однако из 10 торговых центров Москвы только в одном подтвердили получение письма. В свою очередь в пресс-службе Ingka Centres заявили, что все 14 торговых центров «Мега» продолжат свою работу.

Так как договоры расторгнут досрочно, IKEA ждут штрафы. Старший директор ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что в таких случаях арендатор оставляет депозит и компенсирует от трех до шести месяцев арендной платы.

Однако в некоторых ТЦ может подойти срок опции расторжения по инициативе арендатора, когда можно сделать это без компенсаций, только уведомив за три месяца. Для этого компания должна занимать помещение от трех до семи лет в зависимости от условий договора.