facebook_pixel
    15 июня 2022, 13:52

    IKEA полностью уйдет из России

    Шведская компания IKEA заявила о продаже всех своих фабрик в России

    Оксана Кириллова

    Шведская IKEA решила продать все свои фабрики в России, написал ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Производства расположены в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях.

    IKEA полностью уйдет из России

    В IKEA констатировали значительное ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние месяцы.

    «Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний „Ингка“ приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сообщили в компании.

    Розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе».

    Источник «Говорит Москва» рассказал, что под сокращение подпадут большинство сотрудников магазинов. Оставшиеся будут работать над процессом передачи бизнеса другому владельцу. До 31 августа все работники останутся в штате.

    По данным «Известий», IKEA собирается возобновить работу своего онлайн-магазина, чтобы распродать товары со складов.

    Российская мебель является востребованной, поэтому уход шведской компании с рынка не отразится на развитии отрасли в РФ, отметил ранее генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.