IKEA полностью уйдет из России

Шведская IKEA решила продать все свои фабрики в России, написал ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Производства расположены в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях.

В IKEA констатировали значительное ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние месяцы.

«Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний „Ингка“ приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сообщили в компании.

Розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе».

Источник «Говорит Москва» рассказал, что под сокращение подпадут большинство сотрудников магазинов. Оставшиеся будут работать над процессом передачи бизнеса другому владельцу. До 31 августа все работники останутся в штате.

По данным «Известий», IKEA собирается возобновить работу своего онлайн-магазина, чтобы распродать товары со складов.

Российская мебель является востребованной, поэтому уход шведской компании с рынка не отразится на развитии отрасли в РФ, отметил ранее генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.