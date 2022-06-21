Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» нанимает новых сотрудников, заявил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву гендиректор компании Олег Пароев. Устроиться в общепит в скором времени смогут и сотрудники IKEA — вопрос их трудоустройства сейчас прорабатывается.

«Когда начались санкции, мы переживали, чтобы наши жители не остались без работы и доходов. Очень важно, чтобы они могли планировать будущее. Мы провели переговоры — ни одна компания, по сути, не хочет уходить из Подмосковья. У всех у них очень высокая эффективность, производительность, компетенция сотрудников», — отметил Андрей Воробьев.

В подмосковных ресторанах «Макдоналдс» работало порядка 10 тысяч человек. При этом почти 70% всего персонала составляла молодежь, добавил, в свою очередь, Пароев. Несмотря на это, в компанию приходят люди разных профессий и возрастов. Сейчас «Вкусно и точка» работает над тем, чтобы трудоустроить сотрудников компании IKEA, которая приняла решение уйти с российского рынка, заявил он.

«Мы нанимаем людей напрямую, можно всегда найти вакансии на нашем сайте. Можно просто прийти в наше предприятие и найти вакансии там, можно сделать через центр занятости», — отметил он.

Открытый сегодня в Путилкове ресторан «Вкусно — и точка» имеет порядка 100 посадочных мест в зале и около 40 — на летней площадке, добавил Пароев. Кроме того, в ресторане есть круглосуточная автораздача, опция мобильного заказа. Начиная с июля ресторан будет осуществлять и доставку собственной продукции.

«Это первое предприятие, которое открылось под новым брендом „Вкусно — и точка“. Как и во всех наших ресторанах, здесь будет высокое качество продукции, будут лучшие ингредиенты от российских поставщиков», — заявил бизнесмен.

До конца 2022 года в Москве и Московской области должно открыться еще 12 заведений «Вкусно — и точка».