Воробьев заявил, что на покупку активов IKEA в России претендуют несколько инвесторов

Три-четыре инвестора претендуют на покупку активов IKEA в России. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС.

«IKEA накануне форума объявила об уходе. И, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — заявил Воробьев, находясь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Губернатор Подмосковья отметил, что зарубежные компании в подавляющем большинстве продолжают работу в регионе.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области работают порядка 190 крупных международных брендов. Это известные компании из разных стран, которые имеют прибыль и не собираются никуда уходить. Воробьев указал, что когда компании, как в случае с IKEA, объявляют о планах уйти, их место готов занять российский бизнес. Губернатор Подмосковья отметил, что на таких предприятиях зачастую весь менеджмент состоит из россиян.

О планах IKEA продать четыре завода в России стало известно 15 июня. Перед этим, 3 марта, ГК «Интер ИКЕА» приостановила бизнес-процессы IKEA в РФ и Белоруссии.