IKEA сократит бизнес в России. Так шведы пытаются избежать судов и штрафов

IKEA продает свои заводы в России и сокращает сотрудников. Сколько именно человек уйдут, пока неясно. Сейчас компания прикрывается безопасными для себя формулировками. Однако специалисты считают, что действия IKEA нацелены на подрыв российской экономики. Просто на данный момент руководство компании пытается избежать суда и штрафов.

IKEA сократит бизнес в России

Шведская IKEA решила значительно сократить масштаб бизнеса в России. Об этом сообщили на сайте организации. Так, компания продает четыре завода — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Более того, IKEA сократит штат сотрудников в стране. Сколько именно работников уйдут из IKEA, пока не уточнили. Штат компании насчитывает почти 15 тысяч человек. В компании это объяснили ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок в связи с санкциями.

«Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — подчеркнули в организации.

Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобновлять не планируется.

Торговые центры «Мега»

Торговые центры «Мега» и «Химки бизнес парк» продолжат работу, отметили в IKEA. Тем временем розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе». Всего в стране работали 17 магазинов и восемь студий. Теперь компания запустит продажу товаров для дома, оставшихся на ее складах. Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном сайте ретейлера.

По данным Telegram-канала Baza, руководство IKEA объявило менеджменту о решении уйти из России во время сегодняшнего общего онлайн-собрания. При этом, отметили в канале, сотрудникам предложили уволиться по соглашению сторон, но пообещали несколько окладов. В собрании участвовали 20 человек, включая представителей Швеции. IKEA ищет покупателя для своих заводов.

Психологическая война IKEA

IKEA планомерно сокращает свою деятельность в России. Ни о какой оптимизации речи не идет, ведь оптимизация — это зачастую рост бизнеса. Об этом «360» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

«Они продают магазины и так далее. Чем это вызвано? Они хотят развалить нашу экономику и, соответственно, уходят из нее. У них есть такая фантазия, что уход IKEA подорвет нашу экономику. Такая слабая надежда, но у них есть, так же как и у тысячи других компаний. Все, что они объявили в начале марта, адские санкции на развал экономики… Вот это и идет. Это будет только продолжаться и усиливаться», — подчеркнул он.

При этом неслучайно розничный бизнес компания вроде как поставила «на паузу». По словам Качалова, иначе на данный момент организация не может сформулировать свою позицию. Ведь в ситуации, когда IKEA разрывает контракты за одну ночь, а у сотрудничающих с ней сотен поставщиков России закуплено сырье, взяты кредиты с расчетом на многолетние договоры, это подпадает под умышленное доведение до банкротства, определяющееся статьей 196 УК РФ.

«Если IKEA скажет напрямую: „Все, ребята, мы посылаем вас лесом, мы хотим вас развалить и поэтому закрываем розничный бизнес“, в дело вступит прокуратура и, соответственно, топ-менеджерам этой компании начнут шить дела. Плюс штрафы», — пояснил Качалов.

Естественно, руководство компании этого не хочет и заранее проконсультировалось с юристами. То есть IKEA, по мнению Качалова, хочет уволить всех, но не может сказать это.

«Получается, 3–3,5 месяца выплачивали зарплаты, а потом бац — заявили: „Ребята, мы вам выплачивали зарплаты, вы надеялись, ждали, верили, а теперь мы вас посылаем дальним лесом в дальнее пешее путешествие в известный город“. Они для начала сокращают как минимум в два раза количество сотрудников», — подчеркнул Качалов.

Он уверен, что не позднее сентября остальных сотрудников организация также уволит. Оставят — в лучшем случае — кого-то подводить итоги. Потом избавятся и от этих людей.

«Это психологическая война в чистом виде», — заключил Качалов.