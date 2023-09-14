14 сентября 2023, 16:40
Бюджет России на ближайшие три года скорректируют
Мишустин поручил скорректировать проект бюджета России на ближайшие 3 года
Проект бюджета России на ближайшие три года при необходимости откорректируют. Поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.
Изменения в бюджете могут потребоваться для того, чтобы выполнить поставленные президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме задачи.
Реклама
«Коллеги, прошу вас внимательно проработать поручения президента», — обратил внимание Мишустин на заседании правительства.
Он указал на необходимость подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета.
По закону проект на очередной год и плановый период кабмин должен внести в Госдуму до 1 октября.
Путин на пленарной сессии ВЭФ затронул тему развития и поддержки частных проектов в космосе, оценил ситуацию с курсом рубля и рассказал об организации турнира по киберспорту на Дальнем Востоке. Он также анонсировал строительство магистралей через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана и указал на необходимость объединения «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».
Бюджет России
Владимир Путин
ВЭФ-2023
Реклама
Реклама