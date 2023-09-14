Деньги 14 сентября 2023, 16:40 Бюджет России на ближайшие три года скорректируют Мишустин поручил скорректировать проект бюджета России на ближайшие 3 года РИА «Новости»

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Проект бюджета России на ближайшие три года при необходимости откорректируют. Поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения в бюджете могут потребоваться для того, чтобы выполнить поставленные президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме задачи.

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«Коллеги, прошу вас внимательно проработать поручения президента», — обратил внимание Мишустин на заседании правительства.

Он указал на необходимость подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета.

По закону проект на очередной год и плановый период кабмин должен внести в Госдуму до 1 октября.

Путин на пленарной сессии ВЭФ затронул тему развития и поддержки частных проектов в космосе, оценил ситуацию с курсом рубля и рассказал об организации турнира по киберспорту на Дальнем Востоке. Он также анонсировал строительство магистралей через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана и указал на необходимость объединения «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».