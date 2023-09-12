Спорт 12 сентября 2023, 10:51 Турнир по киберспорту на Дальнем Востоке организуют до конца года Путин: на Дальнем Востоке организуют ежегодный турнир по киберспорту РИА «Новости»

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Ежегодный турнир по киберспорту организуют на Дальнем Востоке. Первые соревнования состоятся уже в конце текущего года, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту», — сказал он.

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По словам Путина, данное направление завоевало популярность в мире. При этом российские киберспортсмены продолжают занимать лидирующие позиции. Поэтому проведение соревнований высокого уровня внутри страны будет способствовать продвижению данного вида спорта, в том числе за рубежом.

«Первый турнир пройдет уже в конце 2023 года. Прошу IT-компании, компании с госучастием, обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его», — сказал глава государства.

Ранее Международная федерация киберспорта разрешила спортсменам из России выступать под флагом и гимном страны. Решение о снятии нейтрального статуса приняли 28 августа. Сразу после этого сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира под эгидой IESF.