12 сентября 2023, 10:51
Турнир по киберспорту на Дальнем Востоке организуют до конца года
Путин: на Дальнем Востоке организуют ежегодный турнир по киберспорту
Ежегодный турнир по киберспорту организуют на Дальнем Востоке. Первые соревнования состоятся уже в конце текущего года, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту», — сказал он.
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По словам Путина, данное направление завоевало популярность в мире. При этом российские киберспортсмены продолжают занимать лидирующие позиции. Поэтому проведение соревнований высокого уровня внутри страны будет способствовать продвижению данного вида спорта, в том числе за рубежом.
«Первый турнир пройдет уже в конце 2023 года. Прошу IT-компании, компании с госучастием, обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его», — сказал глава государства.
Ранее Международная федерация киберспорта разрешила спортсменам из России выступать под флагом и гимном страны. Решение о снятии нейтрального статуса приняли 28 августа. Сразу после этого сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира под эгидой IESF.
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