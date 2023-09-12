Деньги 12 сентября 2023, 10:47 Путин оценил ситуацию с курсом рубля Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем с курсом рубля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не увидел непреодолимых проблем с курсом рубля. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Российский лидер прокомментировал сложившуюся экономическую ситуацию в стране и заметил, что в вопросе с волатильностью рубля власти не будут совершать каких-либо резких действий.

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По его мнению, основные факторы, влияющие на курс отечественной валюты, можно контролировать.

«Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства, <…>, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы», — заявил Путин.

Также президент поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки.

«Ключевая ставка сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в стране сейчас находится на достаточно высоком уровне», — пояснил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что прибыль России уже в два раза превысила объем золотовалютных резервов, замороженных зарубежными странами.