Власть 12 сентября 2023, 10:08 Путин указал на необходимость объединения «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» Путин: важно связать «Силу Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» РИА «Новости»

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Необходимо соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», включив их в единую систему страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Глава государства указал на важность решения исторической и глобальной для страны задачи интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока России.

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«В наших планах связать между собой газопроводы „Сила Сибири“ и „Сахалин — Хабаровск — Владивосток“, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны», — сказал он.

В начале сентября президент заявлял о возможном ускорении строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Такой шаг необходим для расширения партнерства с дружественными странами. Российский лидер также указал, что руководство начало прорабатывать проект газового хаба в Турции. Данный вопрос ранее поднимался во время переговоров Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября.