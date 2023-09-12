Наука 12 сентября 2023, 11:18 Россия будет развивать и поддерживать частные инициативы в космосе — Путин Путин: Россия планирует развивать и поддерживать частные инициативы в космосе NASA

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Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Говоря о частном бизнесе в космосе, глава государства вспомнил основателя Space X Илона Маска. Путин назвал американского миллиардера безусловно талантливым человеком и отметил, что это признают во всем мире.

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Маск — активный и талантливый бизнесмен, у которого многое получается, в том числе при поддержке американского государства, указал президент России.

«Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу», — сообщил Путин.

По словам главы государства, в Роскосмосе приняли решение привлекать частных инвесторов. Эту меру поддержало правительство, обратил внимание президент. Желающих инвестировать уже начали привлекать в космическую сферу, причем достаточно успешно, резюмировал Путин.