Транспорт 12 сентября 2023, 10:22 Магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана построят в России Путин заявил о планах по созданию скоростных магистралей до Тихого океана РИА «Новости»

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В России построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана», — подчеркнул глава государства.

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Помимо этого, по его словам, в стране сформируют единый транспортный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он, как подчеркнул президент, послужит основой для решения многих задач.

«[И для] развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров», — перечислил Путин.

Также этот транспортный коридор придаст импульс предпринимательству и обновлению городов и поселков.

Ранее президент посоветовал бизнесу вкладывать капиталы в России, помня о прессинге со стороны партнеров.