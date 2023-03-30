30 марта 2023, 17:04
Защита американского журналиста Гершковича обжалует его арест
Адвокат Берман: защита обжалует арест журналиста из США Гершковича
Представитель защиты американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича обжалует его арест. Также он потребует ознакомить его с материалами дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката по соглашению Даниила Бермана.
«Защита планирует обжаловать меру пресечения и потребовать ознакомления с материалами ареста», — сказал он.
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По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, журналист по заданию Соединенных Штатов собирал «составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России». Его задержали в Екатеринбурге. После этого ФСБ потребовала заключить американца под стражу.
Спустя время Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая. Его отправят в СИЗО «Лефортово». The Wall Street Journal уже потребовала освободить их сотрудника. Руководство заявило, что отрицает любые обвинения в адрес корреспондента.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что пока преждевременно говорить о возможном обмене журналиста. Он пояснил, что подобные мероприятия проводились с теми, кто уже начал отбывать наказание.
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