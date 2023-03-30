Общество 30 марта 2023, 14:29 The Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича WSJ потребовала освободить задержанного в России журналиста Гершковича YouTube

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Американское издание The Wall Street Journal заявило, что отрицает любые обвинения в адрес задержанного журналиста Эвана Гершковича, и потребовало немедленного его освободить. Заявление разместили на официальном сайте газеты.

«The Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует скорейшего освобождения нашего непредвзятого и надежного журналиста», — подчеркнули в газете.

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Сотрудники ФСБ России задержали журналиста днем 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Правоохранители полагают, что он выполнял задание американской стороны по сбору секретных данных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что работа Гершковича не имела никакого отношения к журналистике, и напомнила, что задержание сотрудника иностранного СМИ по схожим причинам — не первый подобный случай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что газета The Wall Street Journal сможет работать в стране в будущем, если будет заниматься нормальной журналисткой деятельностью.