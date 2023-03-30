Криминал 30 марта 2023, 16:17 Задержанного американского журналиста отвезут в «Лефортово» ТАСС: журналиста WSJ Гершковича доставят в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Задержанного журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича отвезут в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Делу о шпионаже присвоили гриф „секретно“. Для проведения следственных действий подозреваемого доставят в „Лефортово“, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал он.

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Гершковича задержали днем в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Правоохранительные органы предполагают, что он занимался сбором секретных данных по поручению американской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в будущем The Wall Street Journal сможет продолжать работу в стране, если будет заниматься нормальной журналисткой деятельностью.

Ранее газета на официальном сайте выпустила заявление, в котором не согласилась с обвинениями в адрес Гершковича и призвала немедленно его освободить.