30 марта 2023, 16:17
Задержанного американского журналиста отвезут в «Лефортово»
ТАСС: журналиста WSJ Гершковича доставят в СИЗО «Лефортово»
Задержанного журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича отвезут в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Делу о шпионаже присвоили гриф „секретно“. Для проведения следственных действий подозреваемого доставят в „Лефортово“, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказал он.
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Гершковича задержали днем в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Правоохранительные органы предполагают, что он занимался сбором секретных данных по поручению американской стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в будущем The Wall Street Journal сможет продолжать работу в стране, если будет заниматься нормальной журналисткой деятельностью.
Ранее газета на официальном сайте выпустила заявление, в котором не согласилась с обвинениями в адрес Гершковича и призвала немедленно его освободить.
Суд
Журналистика
Задержание Эвана Гершковича
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