Криминал 30 марта 2023, 15:35 Журналиста Гершковича арестовали по делу о шпионаже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже РИА «Новости»

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Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Его заключили под стражу до конца мая.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ („Шпионаж“ — прим. ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в суде.

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Корреспондента WSJ арестовали на один месяц и 29 суток — до 29 мая 2023 года.

По данным Telegram-канала ТАСС, дело о шпионаже американского журналиста маркировали грифом «совершенно секретно». Сам Гершкович свою вину не признает.

Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в сборе данных по заказу Соединенных Штатов. Федеральная служба безопасности потребовала заключить под стражу журналиста.

Руководство The Wall Street Journal сообщило, что отрицает обвинения в адрес их сотрудника, и потребовало освободить его. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что деятельность Гершковича в стране не имела никакого отношения к журналистике. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что The Wall Street Journal сможет работать в стране и дальше, если будет заниматься нормальной журналистcкой деятельностью.