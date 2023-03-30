Важное 30 марта 2023, 15:07 Журналиста Эвана Гершковича потребовали арестовать по делу о шпионаже ФСБ потребовала арестовать журналиста из США Эвана Гершковича по делу о шпионаже РИА «Новости»

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Следователи Федеральной службы безопасности потребовали арестовать американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Журналиста задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге.

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«В суд поступило ходатайство следственного управления ФСБ об избрании корреспонденту The Wall Street Journal Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Лефортовском суде.

Журналиста подозревают в сборе секретных сведений по поставленным Соединенными Штатами задачам. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова говорила о том, что работа Гершковича не имела никакого отношения к журналистике. Дипломат напомнила, что задержание зарубежного журналиста по похожим причинам — уже не первый подобный случай.

Представители издания The Wall Street Journal потребовали освободить их сотрудника. Руководство журнала заявило, что отрицает обвинения в адрес Гершковича.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что газета сможет работать в России дальше, если займется нормальной журналисткой деятельностью.