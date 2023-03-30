Общество 30 марта 2023, 15:15 МИД назвал преждевременным обсуждение обмена Гершковича Рябков: обсуждать возможность обмена журналиста WSJ преждевременно РИА «Новости»

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Вопрос о возможности обмена корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича ставить преждевременно. На это указал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

«Я вообще не стал бы сейчас в этой плоскости вопрос ставить», — сказал Рябков.

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Он пояснил, что обмены, которые имели место в прошлом, затрагивали людей, уже отбывающих наказание.

Гершковича задержали с поличным 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбудили дело о шпионаже. В Кремле заявили, что в курсе случившегося, от других комментариев воздержались.

По информации ФСБ, журналист выполнял задание властей США и собирал секретную информацию, в частности об одном из предприятий ВПК.

Издание The Wall Street Journal заявило, что обеспокоено по поводу задержания Гершковича, и потребовало его освобождения.

Где он находится в настоящее время, в ФСБ не уточнили.

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