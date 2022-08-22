Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством, нашли на интернет-барахолке

Пользователи Сети обнаружили автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Злополучный серый Mini Cooper продают на украинском автомобильном сайте. У продавца такая же фамилия, что и у дочери предполагаемой исполнительницы убийства.

Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

Дугиной было 29 лет, она являлась дочерью известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.