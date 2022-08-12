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    12 августа 2022, 12:52

    Следователь попросил суд отправить скопинского маньяка под домашний арест

    СКР попросил для скопинского маньяка домашний арест

    Екатерина Виславская

    Скопинский районный суд Рязанской области решит судьбу скопинского маньяка по делу об убийстве в его доме. Следователь попросил отправить Виктора Мохова на время следствия под домашний арест, сообщило РИА «Новости».

    «Ходатайство поступило от следователя, домашний арест», — рассказали в суде.

    Прошение приняли 12 августа, его рассмотрят.

    Виктора Мохова задержали на 10 суток за повторное нарушение условий надзора. Первый генпрокурор России Валентин Степанков предположил, что дело не в ночевке вне дома — следователь задержал его для работы по делу об убийстве. В Рязанской области задержали подозреваемого, который заявил, что спрятать тело ему помог скопинский маньяк.

    В начале 2000-х Виктора Мохова приговорили к 17 годам колонии. На протяжении нескольких лет он удерживал и насиловал двух девушек. В 2021 году скопинский маньяк вышел на свободу. Соседи рассказали, что на воле он занялся огородом и нашел сожительницу.