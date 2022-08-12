Следователь попросил суд отправить скопинского маньяка под домашний арест

Скопинский районный суд Рязанской области решит судьбу скопинского маньяка по делу об убийстве в его доме. Следователь попросил отправить Виктора Мохова на время следствия под домашний арест, сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство поступило от следователя, домашний арест», — рассказали в суде.

Прошение приняли 12 августа, его рассмотрят.

Виктора Мохова задержали на 10 суток за повторное нарушение условий надзора. Первый генпрокурор России Валентин Степанков предположил, что дело не в ночевке вне дома — следователь задержал его для работы по делу об убийстве. В Рязанской области задержали подозреваемого, который заявил, что спрятать тело ему помог скопинский маньяк.

В начале 2000-х Виктора Мохова приговорили к 17 годам колонии. На протяжении нескольких лет он удерживал и насиловал двух девушек. В 2021 году скопинский маньяк вышел на свободу. Соседи рассказали, что на воле он занялся огородом и нашел сожительницу.