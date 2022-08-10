Подозреваемый в убийстве рассказал, что скопинский маньяк помог ему спрятать тело

Подозреваемый в убийстве в Рязанской области 39-летний мужчина сообщил, что ему помог спрятать тело Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». Уголовное дело об укрывательстве преступления пока не возбуждено, проводится доследственная проверка, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Тело 43-летнего местного жителя нашли во дворе одного из-заброшенных домов Скопинского района 7 августа. По данным источника, убийство произошло в доме Мохова во время распития спиртного и он помог подозреваемому оттащить тело.

Как сообщили в СУ СК по Рязанской области,преступление произошло вечером 2 августа. По версии следствия, один мужчина поссорился с другим и ударил его локтем в шею. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого уже задержали, он признал вину. Решается вопрос об его взятии под стражу. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

«По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в региональном СУ СК.

Скопинский маньяк Мохов «прославился» тем, что в начале 2000-х почти четыре года держал взаперти двух девушек 14 и 17 лет и регулярно насиловал их. Одна из них дважды от него рожала. Пленницы чудом смогли передать записку на волю, их вызволили, а маньяк отправился в колонию почти на 17 лет. В 2021 году он освободился и дал скандальное интервью телеведущей Ксении Собчак.