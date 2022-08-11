Сожительнице скопинского маньяка начали угрожать после убийства в его доме

Возможная сожительница скопинского маньяка Виктора Мохова сама едва не стала жертвой расправы и подверглась угрозам. Об этом телеканал РЕН ТВ рассказал со слов одноклассника убитого мужчины.

Он сообщил, что женщине начали поступать угрозы как невольному свидетелю убийства. Сама возможная сожительница маньяка подтвердила, что ее запугивали. Однако поделиться подробностями она отказалась.

«Меня там не было, были Мох, Архип, Джексон и Инесса. Они ей угрожали. Говорили: „Если ты кому-нибудь скажешь, мы тебя тоже убьем“. Она ничего не могла сделать. Архипа недавно „приняла“ полиция», — поделился одноклассник убитого.

Ранее женщина во всех деталях расписывала очередное преступление Мохова. Однако в интервью РЕН ТВ она смогла назвать только причину конфликта. По ее словам, мужчины повздорили из-за «мелочи» и «какого-то петуха» или «гуся».

Следственный комитет России уже обнародовал кадры допроса Мохова. Ими поделились на сайте RT. По данным правоохранителей, скопинский маньяк виновен в сокрытии преступления. Его знакомый во время пьяной ссоры убил мужчину. Мохов признался, что он помогал спрятать тело.