Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса скопинского маньяка

Следственный комитет России опубликовал кадры допроса так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, которого сейчас подозревают в сокрытии убийства, совершенного в его доме. РЕН ТВ опубликовал запись от пресс-службы СКР в своем Telegram-канале.

«Я слышал какие-то звуки, удары. И после — он заходит, говорит, ребята, я, это, по-моему, убил», — рассказал Мохов на допросе.

Затем на кадрах видно, как он в рамках следственного эксперимента показывает сотрудникам СК, где подозреваемые прятали тело убитого.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области 39-летний мужчина сообщил, что ему помог спрятать тело Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк. Уголовное дело об укрывательстве преступления пока не возбуждено, проводится доследственная проверка.

Тело 43-летнего местного жителя нашли во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района 7 августа. По данным источника, убийство произошло в доме Мохова во время распития спиртного, и он помог подозреваемому оттащить тело.