«Статья, надо сказать, не самая строгая». Первый генпрокурор России предположил, как накажут скопинского маньяка

Наказание скопинскому маньяку за сокрытие совершенного в его доме убийства зависит от того, как квалифицируют вину. Как минимум, ему грозит срок до двух лет тюрьмы, заявил в интервью «Газете.ru» первый генпрокурор России Валентин Степанков.

Следователю предстоит определить степень ответственности Виктора Мохова — он занимался укрывательством преступления или стал его соучастником.

«В первом случае статья, надо сказать, не самая строгая. С учетом его личности, Мохов максимум может получить до двух лет. Ну и полиция вздохнет, если отправит его на этот срок в места лишения свободы», — сказал он.

Во втором, ему грозит более серьезное наказание, так как соучастие в умышленном убийстве — совсем другая статья Уголовного кодекса РФ. Арест Виктора Мохова на 10 суток за повторное нарушение условий надзора Валентин Степанков назвал хитростью следствия, и сейчас правоохранители работают с ним по делу об убийстве.

Источник фото: РИА «Новости»

Во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело мужчины. Подозреваемый в убийстве заявил, что спрятать его ему помог скопинский маньяк — Виктор Мохов, которого в начале 2000-х приговорили к 17 годам колонии. Он на протяжении почти четырех лет держал взаперти двух девушек и регулярно их насиловал. Мужчину выпустили на свободу в 2021 году.

Соседи рассказали о том, как скопинский маньяк жил после освобождения, а мать подозреваемого в убийстве — о друзьях сына и зависимости от алкоголя.