Хозяйничает, огород копает. Соседи скопинского маньяка рассказали о его жизни после освобождения

Вечером 2 августа в городе Скопин Рязанской области произошло убийство. Пособником в его сокрытии, предположительно, был Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». «360» побеседовал с соседями бывшего заключенного и узнал, какую жизнь он вел после освобождения.

Сосед Мохова рассказал, что об убийстве он узнал недавно от горожан. С самим фигурантом он не общается и не поддерживает товарищеских отношений. Знает лишь, что Мохов завел 30-летнюю подругу и занимается хозяйством. Во дворе есть куры утки, гуси и баран, подсказала супруга собеседника.

«На вид адекватен, а что внутри у человека, я не знаю. <…> По-соседски тихо, скромно, вроде хозяйничает, огород копает, что-то сажает, картошку. Нет претензий друг к другу», — рассказал мужчина.

Сосед отметил, что днем к Мохову никто не ходит, а ночью, как стемнеет, может и бывают визитеры.

Проходившая мимо дачница рассказала, что после освобождения Мохов ведет себя спокойно.

«Сначала его охраняли, машина полицейская стояла долго. А потом не стало машины. Про убийство ничего не знаю», — сообщила пожилая женщина.

Подозреваемый в убийстве 39-летний мужчина сообщил, что Мохов помог ему спрятать тело. Следствие установило, что преступление произошло в доме Мохова.