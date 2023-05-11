Криминал 11 мая 2023, 15:11 СК установит соучастников обвиняемого в покушении на Захара Прилепина Бастрыкин: следователи устанавливают соучастников обвиняемого в покушении на Прилепина РИА «Новости»

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Обвиняемый в покушении на убийство писателя Захара Прилепина действовал вместе с соучастниками. Их личности сейчас устанавливают, сообщил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на сессии ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума. Его процитировал ТАСС.

«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — рассказал Бастрыкин.

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По его словам, тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва машины, располагался в Московской области.

Автомобиль с Прилепиным взорвали 6 мая, когда он ехал по Нижегородской области. Погиб друг писателя Александр Шубин. Сам Прилепин получил серьезные травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние писателя нормальное, но о выписке пока не идет речи, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

Правоохранителям удалось задержать по горячим следам подозреваемого в подрыве машины. Им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинения. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. После случившегося Прилепин рассказал, что неоднократно получал угрозы от украинских боевиков.