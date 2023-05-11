11 мая 2023, 15:11
СК установит соучастников обвиняемого в покушении на Захара Прилепина
Бастрыкин: следователи устанавливают соучастников обвиняемого в покушении на Прилепина
Обвиняемый в покушении на убийство писателя Захара Прилепина действовал вместе с соучастниками. Их личности сейчас устанавливают, сообщил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на сессии ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума. Его процитировал ТАСС.
«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — рассказал Бастрыкин.
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По его словам, тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва машины, располагался в Московской области.
Автомобиль с Прилепиным взорвали 6 мая, когда он ехал по Нижегородской области. Погиб друг писателя Александр Шубин. Сам Прилепин получил серьезные травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние писателя нормальное, но о выписке пока не идет речи, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.
Правоохранителям удалось задержать по горячим следам подозреваемого в подрыве машины. Им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинения. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. После случившегося Прилепин рассказал, что неоднократно получал угрозы от украинских боевиков.
Следственный комитет России
Покушение на Захара Прилепина
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