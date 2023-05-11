Общество 11 мая 2023, 13:35 Речи о выписке пока не идет. Мурашко рассказал о состоянии Прилепина Министр здравоохранения России Мурашко заявил, что речи о выписке Прилепина пока не идет РИА «Новости»

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Состояние сопредседателя «Справедливой России — За правду», писателя Захара Прилепина нормальное, но выписывать его пока не планируют. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передал ТАСС.

«Нормальное состояние, продолжается лечение. <…>[Выписка] — пока нет еще», — сказал министр.

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По словам Мурашко, в четверг, 11 мая, из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию.

Во вторник, 9 мая, глава Минздрава отметил, что Прилепин получил всю необходимую медицинскую помощь.

Машина с писателем взорвался на трассе в Нижегородской области 6 мая. При террористическом акте погиб близкий друг и помощник Прилепина Александр Шубин.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого во взрыве — уроженца Украины. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее Прилепин заявлял, что получал угрозы от украинских боевиков.