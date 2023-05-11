Эксклюзив 11 мая 2023, 13:10 Нижегородцы простились с соратником Захара Прилепина Завершилась церемония прощания с соратником писателя Захара Прилепина Александром Шубиным

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В Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с бойцом Росгвардии Александром Шубиным, который погиб при покушении на писателя Захара Прилепина. «360» показал кадры из зала крематория, куда пришли десятки людей.

Гражданскую панихиду в торжественном зале провели в закрытом режиме. Возле гроба с телом погибшего соратника писателя поставили его портрет с наградами — медалями «За ратную доблесть» и «Участник боевых действий». На экране показали фотографии из жизни усопшего.

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Боец батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным Злой погиб 6 мая при покушении на писателя Захара Прилепина. Автомобиль Audi Q7 с мужчинами подорвали минами на дороге под Нижним Новгородом.

Боец скончался на месте, а писателя госпитализировали с травмами ног. Его представили к ведомственной награде Росгвардии. Подозреваемого в покушении арестовали, сообщил RT.