08 мая 2023, 17:08
«Был в первой пятерке на ликвидацию». Прилепин сообщил о регулярных угрозах со стороны ВСУ
Писатель Прилепин рассказал, что получал угрозы со стороны украинских военных
Переживший покушение писатель Захар Прилепин заявил, что ранее регулярно получал угрозы со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Прилепина.
По его словам, о слежке писателю стало известно еще в 2017 году.
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«Я был в первой пятерке на ликвидацию, по мне работали несколько диверсионно-разведывательных групп в ДНР», — сказал Прилепин.
В то время он занимал пост заместителя командира штурмового батальона полка специального назначения в Донецкой Народной Республике.
«Возле моего дома в Донецке саперы дважды снимали фугасы. Как действующий офицер Росгвардии, я был недавно в ЛНР, где получил предупреждение от российских спецслужб, что по мне работают несколько групп. Просили быть аккуратным, однако это мой постоянный фон жизни, даже привык», — добавил Прилепин.
Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая в Нижегородской области, к его автомобилю присоединили взрывное устройство. В результате взрыва погиб друг писателя, а сам Прилепин получил травмы ног, переломы и контузии легких, писал RT.
Правоохранители задержали подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. Суд отправил его под стражу на два месяца.
ВСУ
Покушение на Захара Прилепина
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