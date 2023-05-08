Общество 08 мая 2023, 17:08 «Был в первой пятерке на ликвидацию». Прилепин сообщил о регулярных угрозах со стороны ВСУ Писатель Прилепин рассказал, что получал угрозы со стороны украинских военных РИА «Новости»

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Переживший покушение писатель Захар Прилепин заявил, что ранее регулярно получал угрозы со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

По его словам, о слежке писателю стало известно еще в 2017 году.

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«Я был в первой пятерке на ликвидацию, по мне работали несколько диверсионно-разведывательных групп в ДНР», — сказал Прилепин.

В то время он занимал пост заместителя командира штурмового батальона полка специального назначения в Донецкой Народной Республике.

«Возле моего дома в Донецке саперы дважды снимали фугасы. Как действующий офицер Росгвардии, я был недавно в ЛНР, где получил предупреждение от российских спецслужб, что по мне работают несколько групп. Просили быть аккуратным, однако это мой постоянный фон жизни, даже привык», — добавил Прилепин.

Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая в Нижегородской области, к его автомобилю присоединили взрывное устройство. В результате взрыва погиб друг писателя, а сам Прилепин получил травмы ног, переломы и контузии легких, писал RT.

Правоохранители задержали подозреваемого в теракте, им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. Суд отправил его под стражу на два месяца.