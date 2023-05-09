Знаменитости 09 мая 2023, 12:03 Мурашко раскрыл подробности о состоянии Прилепина Глава Минздрава Мурашко заявил, что Прилепин получил всю необходимую помощь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переживший теракт писатель Захар Прилепин получил от медиков всю необходимую помощь. Об этом РИА «Новости» рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С Захаром Прилепиным все нормально, он получает всю необходимую помощь», — сказал он.

Реклама

Автомобиль с Прилепиным взорвался на трассе в Нижегородской области 6 мая в результате террористического акта. В ЧП погиб близкий друг и помощник Прилепина Александр Шубин, сам писатель получил многочисленные ранения.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого во взрыве, им оказался уроженец Украины. Суд отправил мужчину под арест на два месяца, следствие предъявило обвинение по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и террористическом акте.

Ранее Прилепин сообщил, что регулярно получал угрозы от украинских националистов. По словам писателя, он находился в первой пятерке на ликвидацию.