08 февраля 2024, 13:28
Российские следователи установили виновных в ударе по Лисичанску
СК России назвал виновных в атаке на Лисичанск
По предварительным данным, атаку на Лисичанск, в результате которой погибли 28 человек, предпринял 3-й дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Родина. О результатах расследования преступления доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время оперативного совещания в Луганске.
В ближайшее время Родине и командиру третьего дивизиона Савченко предъявят обвинение.
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Главе СК России также доложили о фактах применения запрещенных средств и методов боевых действий со стороны Украины, в том числе до проведения спецоперации.
Пекарню в Лисичанске атаковали 3 февраля из реактивной системы залпового огня HIMARS. Среди погибших были глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два местных депутата. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, украинские боевики стремились уничтожить как можно больше мирных жителей, поэтому и ударили по зданию в выходной день, когда там многолюдно.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку.
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Украина
Следственный комитет России
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
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