Криминал 08 февраля 2024, 13:28 Российские следователи установили виновных в ударе по Лисичанску СК России назвал виновных в атаке на Лисичанск РИА «Новости»

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По предварительным данным, атаку на Лисичанск, в результате которой погибли 28 человек, предпринял 3-й дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Родина. О результатах расследования преступления доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время оперативного совещания в Луганске.

В ближайшее время Родине и командиру третьего дивизиона Савченко предъявят обвинение.

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Главе СК России также доложили о фактах применения запрещенных средств и методов боевых действий со стороны Украины, в том числе до проведения спецоперации.

Пекарню в Лисичанске атаковали 3 февраля из реактивной системы залпового огня HIMARS. Среди погибших были глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два местных депутата. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, украинские боевики стремились уничтожить как можно больше мирных жителей, поэтому и ударили по зданию в выходной день, когда там многолюдно.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку.