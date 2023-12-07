Криминал 07 декабря 2023, 13:28 Работу криминалистов в школе Брянска после стрельбы сняли на видео СК опубликовал видео из школы Брянска после стрельбы восьмиклассницы

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Криминалисты приступили к работе в школе Брянска после стрельбы, которую устроила ученица восьмого класса. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба Следственного Комитета в своем Telegram-канале.

В кадр попали правоохранители в холле учебного заведения и специалисты, которые осматривали класс, где сдвинули часть столов учеников.

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По данным следователей, стрельбу в классе устроила 14-летняя ученица, которая принесла в школу помповое ружье. В результате происшествия погибли два человека, в том числе сама стрелявшая.

Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, школьница принесла в школу охотничье ружье своего отца. По информации СМИ, родителя девочки задержали, но пока он проходит в статусе свидетеля.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принес соболезнования родным ребенка, умершего после получения ранения.