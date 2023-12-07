Криминал 07 декабря 2023, 10:45 Школьница в Брянске стреляла из отцовского охотничьего ружья «Бекас-3» Депутат Хинштейн показал ружье, из которого стреляла восьмиклассница в Брянске Александр Хинштейн / Telegram

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Восьмиклассница в Брянске стреляла по школьникам из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежит ее отцу. Депутат Александр Хинштейн показал в своем Telegram-канале это оружие.

«По предварительным данным, <…> пронесла в школу охотничье ружье „Бекас-3“, принадлежащее отцу. Оружие было спрятано в тубусе», — написал он.

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Депутат уточнил, что четыре человека получили ранения, одна девочка скончалась. Хинштейн отметил, что сама 14-летняя нападавшая свела счеты с жизнью.

Информацию о том, что она умерла, подтвердила брянская полиция. Погибла ее одноклассница, получавшая смертельные ранения.

Школьница пронесла ружье в кабинет биологии № 401, сообщил источник «360». Дети забаррикадировались в других классах. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 105 УК России «Убийство».