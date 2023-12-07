07 декабря 2023, 10:54
Стреляла из помпового ружья. СК сообщил подробности ЧП в брянской школе
СК: школьница в Брянске стреляла из помпового ружья, возбуждено дело
Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в школе Брянска. По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла с собой помповое ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам, сообщили в пресс-службе СК.
В результате ЧП погибли двое, среди них — стрелявшая школьница. Пятеро пострадали. Их доставили в больницу.
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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и мотивы преступления, заключили в ведомстве.
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