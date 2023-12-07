Происшествия 07 декабря 2023, 11:18 Семье погибшей от рук стрелявшей ученицы в Брянске окажут помощь Богомаз: семье погибшей и пострадавшим при стрельбе в школе окажут помощь РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал страшной трагедией стрельбу в городской гимназии № 5. В своем Telegram-канале он принес соболезнования родителям девочки, погибшей от рук ученицы, которая устроила нападение в стенах учебного заведения.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул Богомаз.

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Губернатор уточнил, что в результате ЧП в гимназии погибли двое детей, в том числе стрелявшая ученица. Ранения получили пять школьников

«У двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что месте работают все оперативные службы. Правоохранители выяснят обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие.