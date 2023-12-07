07 декабря 2023, 12:42
Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки допросят как свидетеля
РИА «Новости»: отца устроившей стрельбу в гимназии допросят как свидетеля
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, доставили на допрос в качестве свидетеля. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
По данным собеседника агентства, сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.
Реклама
«Его допрашивают в качестве свидетеля», — подчеркнул он.
Стрельба в гимназии произошла утром 7 декабря. По данным Следственного комитета, одна из учениц принесла с собой помповое ружье и начала стрелять в других школьников.
В результате погибли двое — сама стрелявшая и еще одна девочка, получившая тяжелое ранение. Кроме того, ранения получили пять учеников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принес соболезнования семье ребенка, скончавшегося из-за нападения.
Учебное заведение проверит прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства уделят особое внимание организации охраны в гимназии.
Дети
Стрельба
Школы
Реклама
Реклама