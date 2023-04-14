Криминал 14 апреля 2023, 13:25 Правозащитники оценили условия содержания Дарьи Треповой в СИЗО ОНК Москвы не нашла нарушений в содержании обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО РИА «Новости»

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Активисты Общественной наблюдательной комиссии Москвы навестили в изоляторе обвиняемую в теракте Дарью Трепову. Ответственный секретарь Алексей Мельников заявил, что они не нашли нарушений в условиях ее содержания, сообщил ТАСС.

Правозащитники побывали в СИЗО «Лефортово» и встретились с заключенными, в том числе с фигуранткой дела о теракте в Санкт-Петербурге. Мельников уточнил, что Трепову оставили на карантине в двухместной камере.

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«С точки зрения условий содержания нарушений нет», — сказал представитель ОНК Москвы.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), пострадали более 50 человек.

Суд арестовал Трепову, ее перевели из СИЗО № 6 в «Лефортово». Молодого человека, который укрывал девушку в своей квартире, отправили под домашний арест.

ФСБ вычислила возможного сообщника Треповой — украинца Юрия Денисова. Знакомые рассказали, что он работал в Службе безопасности Украины и вел себя агрессивно.