12 апреля 2023, 13:25
Обвиняемую в убийстве военкора Трепову перевели в «Лефортово»
«МК»: обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову перевели в СИЗО «Лефортово»
Подозреваемую в убийстве блогера и военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову перевели в СИЗО № 2 «Лефортово». Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Ранее девушку содержали в женском СИЗО № 6. В «Лефортово» она проведет время до суда. Защитник Треповой пока не смог попасть к ней, потому что следствие запретило посещение задержанной.
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Трепову подозревают в террористическом активе и незаконном ношении взрывчатых устройств. Девушка передала военкору Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге блогер погиб, еще свыше 40 человек пострадали, писал RT.
Ранее сообщалось, что Трепова начала сотрудничать со следствием. Все ее показания изучают оперативная и следственная группы, в состав которых вошли десятки сотрудников правоохранительных органов.
Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Западе из Треповой пытаются создать жертву.
СИЗО
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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