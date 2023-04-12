Криминал 12 апреля 2023, 13:25 Обвиняемую в убийстве военкора Трепову перевели в «Лефортово» «МК»: обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову перевели в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Подозреваемую в убийстве блогера и военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову перевели в СИЗО № 2 «Лефортово». Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Ранее девушку содержали в женском СИЗО № 6. В «Лефортово» она проведет время до суда. Защитник Треповой пока не смог попасть к ней, потому что следствие запретило посещение задержанной.

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Трепову подозревают в террористическом активе и незаконном ношении взрывчатых устройств. Девушка передала военкору Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге блогер погиб, еще свыше 40 человек пострадали, писал RT.

Ранее сообщалось, что Трепова начала сотрудничать со следствием. Все ее показания изучают оперативная и следственная группы, в состав которых вошли десятки сотрудников правоохранительных органов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Западе из Треповой пытаются создать жертву.