Криминал 14 апреля 2023, 08:18 «Просто страшный человек». Знакомая рассказала о новом фигуранте дела Татарского Знакомая назвала неуравновешенным Денисова, подозреваемого по делу об убийстве Татарского Телеканал «360»

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Новый подозреваемый в причастности к убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Юрий Денисов вел себя агрессивно, дрался и конфликтовал с окружающими. Об этом РИА «Новости» рассказала его знакомая.

«Он со всеми дрался. Ни друзей не было, никого. <…> Страшный, просто страшный человек. И слава богу, что он тут не появится», — сказала она.

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Юрий Денисов родом из города Снежного в ДНР. Местный житель рассказал агентству, что он поссорился с соседом из-за пророссийских взглядов.

Мужчину заподозрили в организации теракта в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, когда от взрыва статуэтки погиб военкор Владлен Татарский. Знакомый рассказал, что он работал в Службе безопасности Украины и не скрывал этого. ФСБ выяснила, что Юрий Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию, снял квартиру и купил машину, чтобы следить за будущей жертвой. После теракта он скрылся в Турции.