Криминал 13 апреля 2023, 16:10 Причастный к убийству Татарского украинец работал в СБУ РИА «Новости»: знакомый причастного к убийству Татарского заявил, что тот работал в СБУ РИА Новости

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Подозреваемый в организации теракта, в результате которого погиб военный корреспондет Владлен Татарский, раньше работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Речь идет об украинце Юрии Денисове. Об этом РИА «Новости» рассказал знакомый мужчины.

«Он в СБУ работал», — заявил житель города Снежного.

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По его словам, для соседей данная информация не была секретом. Ранее ФСБ сообщала, что Денисов приехал из Киева в Москву в феврале, его маршрут пролегал через Латвию. Он снял в российской столице жилье неподалеку от Татарского, купил автомобиль для слежки. Украинец собирал данные о распорядке дня военкора. Именно Юрий Денисов, по мнению силовиков, передал Дарье Треповой статуэтку.

На следующий день после теракта гражданин Украины улетел транзитом через Армению в Турцию. ФСБ планирует объявить его в международный розыск.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, где проводил свой творческий вечер. Взрыв произошел вскоре после того, как Трепова вручила ему бюст.