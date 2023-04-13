13 апреля 2023, 10:01
Установлен соучастник Дарьи Треповой при организации теракта в Петербурге
ФСБ: соучастником Треповой при организации теракта был гражданин Украины Юрий Денисов
Подготовкой теракта в Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, вместе с Дарьей Треповой занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Он через посредника передал ей взрывное устройство, используя сервис доставки, сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, Денисов приехал из Киева в феврале через территорию Латвии в Московский регион. Там он приобрел машину и снял квартиру недалеко от места, где жил Владлен Татарский, чтобы собирать сведения о военкоре.
В ведомстве подчеркнули, что Денисов — член украинской ДРГ и действовал по заданию спецслужб Украины. На следующий день после теракта он покинул Россию, улетев транзитом через Армению в Турцию.
ФСБ инициирует объявление его в международный розыск, подчеркнули в пресс-службе.
Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. Дарью Трепова, которая передала военкору статуэтку со взрывчаткой, оперативно задержали. Суд арестовал ее до 2 июня. Накануне ее защита обжаловала заключение под стражу.
ФСБ
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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