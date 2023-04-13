Важное 13 апреля 2023, 10:01 Установлен соучастник Дарьи Треповой при организации теракта в Петербурге ФСБ: соучастником Треповой при организации теракта был гражданин Украины Юрий Денисов

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Подготовкой теракта в Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, вместе с Дарьей Треповой занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Он через посредника передал ей взрывное устройство, используя сервис доставки, сообщили в ФСБ.

По информации ведомства, Денисов приехал из Киева в феврале через территорию Латвии в Московский регион. Там он приобрел машину и снял квартиру недалеко от места, где жил Владлен Татарский, чтобы собирать сведения о военкоре.

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В ведомстве подчеркнули, что Денисов — член украинской ДРГ и действовал по заданию спецслужб Украины. На следующий день после теракта он покинул Россию, улетев транзитом через Армению в Турцию.

ФСБ инициирует объявление его в международный розыск, подчеркнули в пресс-службе.

Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. Дарью Трепова, которая передала военкору статуэтку со взрывчаткой, оперативно задержали. Суд арестовал ее до 2 июня. Накануне ее защита обжаловала заключение под стражу.