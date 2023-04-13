13 апреля 2023, 14:53
Скрывавшего в своей квартире Трепову петербуржца отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест петербуржца, в доме которого пряталась Трепова
Мужчину, в квартире которого скрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправили под домашний арест. Фигуранта дела зовут Дмитрий Касинцев, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Решение о домашнем аресте вынес Ленинский районный суд. О такой мере пресечения для Касинцева просило следствие. Ходатайство удовлетворили.
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Касинцева обвинили по статье «Несообщение о преступлении» (205.6 УК РФ). Под домашним арестом он пробудет до 10 июня этого года. Процесс проходил в закрытом режиме.
Дарья Трепова, которая пряталась в квартире Касинцева, сейчас находится в СИЗО в Москве. Ее защита обжаловала арест 12 апреля.
ФСБ уже установила, что соучастником Треповой был Юрий Денисов — член украинской ДРГ, действовавший по заданию спецслужб Украины. Известно, что он отправил Треповой гипсовый бюст со взрывчаткой, который она принесла в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Там она подарила статуэтку. Вскоре прогремел взрыв.
В результате теракта Татарский погиб, более 50 человек пострадали. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкт-Петербург
Суд
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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