Криминал 13 апреля 2023, 14:53 Скрывавшего в своей квартире Трепову петербуржца отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест петербуржца, в доме которого пряталась Трепова Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

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Мужчину, в квартире которого скрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправили под домашний арест. Фигуранта дела зовут Дмитрий Касинцев, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решение о домашнем аресте вынес Ленинский районный суд. О такой мере пресечения для Касинцева просило следствие. Ходатайство удовлетворили.

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Касинцева обвинили по статье «Несообщение о преступлении» (205.6 УК РФ). Под домашним арестом он пробудет до 10 июня этого года. Процесс проходил в закрытом режиме.

Дарья Трепова, которая пряталась в квартире Касинцева, сейчас находится в СИЗО в Москве. Ее защита обжаловала арест 12 апреля.

ФСБ уже установила, что соучастником Треповой был Юрий Денисов — член украинской ДРГ, действовавший по заданию спецслужб Украины. Известно, что он отправил Треповой гипсовый бюст со взрывчаткой, который она принесла в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Там она подарила статуэтку. Вскоре прогремел взрыв.

В результате теракта Татарский погиб, более 50 человек пострадали. Расследование уголовного дела продолжается.